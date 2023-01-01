路透報導，北非國家摩洛哥外交部2022年12月31日宣布，自2023年1月3日起，所有來自中國的人員，不論國籍，皆不得入境該國，「以避免出現新的新冠病毒感染浪潮」。

報導指出，從數量上看，每年有成千上萬的中國旅客前往摩洛哥，這些旅客通常乘坐經由海灣國家的航班抵達當地。而在此之前，也有部分國家對來自中國的旅客實施相關入境限制措施。

近期，美日等國相繼收緊對來自中國的旅客的入境限制，義大利更是成為首個對中國旅客採取限制措施的歐洲國家，義方隨後還一度呼籲要求歐盟對是否「針對中國旅客進行強制性檢測」做出回應。

外媒報導，歐盟委員會並未支持義大利的做法，而是認為Omicron此前已在歐洲出現，傳播情況並沒有出現「顯著增加」。

而據英國《金融時報》消息，當地時間2022年12月30日，英國、法國、西班牙宣布對中國旅客採取限制措施，包括強制要求新冠病毒檢測，或查驗疫苗接種與陰性檢測結果。

事實上，目前已有多個歐洲國家認為，沒有必要對中國旅客採取額外限制。德國衛生部發言人日前表示，德國正密切關注中國的狀況，但目前尚未有跡象顯示中國本次疫情正發展出需要作出相應旅遊限制的危險突變。

葡萄牙方面也表示，沒有必要實施新的旅行限制，奧地利則強調中國旅客前往歐洲所帶來的經濟利益。

歐洲疾病預防與控制中心（ECDC）日前也表示，歐洲對新冠病毒有很高的防護水準，歐洲大陸的衛生系統可以應對目前的感染負荷，對來自中國的遊客進行篩查和限制的決定是不合理的。