金管會公布2023年1月起實施的6大政策及便民措施。首先，國內壽險公司今年首季再開辦「保單借款優惠利率紓困方案」。經審核符合條件的保戶，可在保單借款10萬元額度內提供為期3年的優惠年利率，將比照勞動部公告的勞保紓困貸款年利率1.718％計算。

第二，金管會鬆綁外資持有台股作為擔保品規定，允許外資可用台灣上市櫃股票作為海外投資活動擔保品，預計首季前正式上線，預期將有助增加外資資金運用彈性及持有台股投資部位意願，進而促進金融市場流動性並強化證券交易市場穩定性。

第三，金管會今年起縮短上市櫃公司年度財報公告申報期限，實收資本額逾100億元的上市櫃公司，在年度終了後75日內必須公告申報前一年度財報，預計116家上市公司及3家上櫃公司將適用新規。

第四，金管會要求所有上市公司及實收資本額逾6億元的上櫃公司，今年起均應提供英文年報及股東會議事手冊，以便提升資訊公平性並吸引國際資金，預估現有及潛在國際投資人均可受惠。

第五，為提升台灣審計品質透明度，會計師事務所網站今年起將公告自身事務所透明度報告，作為上市櫃公司審計委員會評估委任或續任簽證會計師參考，包括台灣上市櫃公司現有及潛在投資者均可受惠。

最後，金管會修正「鼓勵境外基金深耕計畫」，今年起放寬適用優惠措施的認可期間等規範，鼓勵境外基金機構對總代理人或在台據點增加投入資源，對於國內投信投顧業者及長期努力貢獻台灣資產管理市場的境外基金機構均可受惠。