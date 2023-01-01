大陸國家主席習近平昨天發表新年賀詞，調子放軟，未再提到「統一」。對此，蔡英文總統表示，她有注意到習近平昨天講話，是用一個比較和緩的方式表達，但她也提醒，台灣周邊解放軍的軍事活動，無助於兩岸關係及區域和平穩定。至於兩岸人民恢復健康而有序的交流，以及維持台海和平穩定是疫後共同課題。

習近平昨晚發表新年賀詞，在兩岸部分，他提到「海峽兩岸一家親，衷心希望兩岸同胞相向而行、攜手並進，共創中華民族綿長福祉」，未如去年一般提到祖國統一。

蔡英文今天發表元旦談話並與副總統賴清德共同召開記者會接受媒體聯訪，對於習近平的新年賀詞，她說，我們有注意到習近平主席昨天的講話，我們也注意到他是用一個比較和緩的方式來表達，但是，她要提醒，台灣周邊解放軍的軍事活動，並無助於兩岸的關係，也無助於區域的和平穩定。

至於我們在疫後，在2023年兩岸共同的課題是什麼呢？蔡英文認為，疫後兩岸人民恢復健康而有序的交流，還有在全球經濟動能減緩的情勢下，我們都必須各自應對各種經濟情勢的變化，在這個同時，我們也有共同的義務，要來維持台海跟區域的和平穩定，「這些都是兩岸必須共同面對的責任」。

由於副總統賴清德日前談話提到「和平保台」，媒體詢問賴清德及蔡英文，民進黨是否已由過去「抗中保台」改為「和平保台」？蔡英文先是詢問身旁的賴清德是否回應？賴表示，這是總統的記者會，由總統回答即可。蔡英文隨後表示，「那我就一併回答了」。

蔡英文表示，其實無論是什麼樣的講法，「我覺得，我們的目標都是一致的」，也就是持續的維持兩岸的和平穩定，這是我們共同的目標，同時在保衛台灣上面，我們也必須再強化我們的國防的各項準備，讓我們能夠有一個比較充足的、保護台灣的力量。