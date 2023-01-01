前台北縣板橋市香丘里里長許連慶卸任後經商，卻因腎臟疾病從鬼門關前走一遭，如今1周需3次洗腎，但只要聽聞弱勢有緊急醫療需求，抱持同理心幫助病患及其家屬，同時也將善行遍及坪林、平溪等偏鄉。他表示，經歷生死讓他對生命改觀，助人是快樂的，也盼新的一年有更多人一起回饋社會。

許連慶出生於彰化縣，13歲時北上打拼，當選過2屆香丘里里長。許連慶說，卸任里長後從事貿易工作，事業有成之際卻被診斷出罹患腎臟病，憶及當時躺在病床時心想「人生足矣！已經很滿足！」所幸經醫師搶救切除一邊腎臟後活了下來，但1周需3次洗腎，經歷生死關頭也讓他對人生改觀。

他提及，政府有健保以及各項福利措施協助弱勢，但有些民眾沒有中低收入戶證明，但卻連醫療費用都繳不出來，深知疾病需要立即就醫，緊急醫療一刻都不能等，一旦聽聞民眾有緊急醫療需求，總是當仁不讓，「平安健康最重要！」

「捨得捨得，有捨才有得！」許連慶說，對於現在的生活很滿足，事業順利、兒女也無須操心，日前聽聞坪林、平溪偏鄉物資缺乏、高齡化嚴重，他立即捐款給區公所，盼可以達到拋磚引玉的效果，邀社會各界一起關注偏鄉弱勢。

許連慶表示，2023年新的一年，他也希望社會更溫暖、更祥和，只要抱持著同理心，善的循環就會持續下去，助人是快樂的，也讓自己的生命更加精彩。

此外，許連慶也擔任板橋深丘福德宮管理委員會副主委，出錢出力義務替神明、民眾服務。他說，深丘福德宮是地方的信仰中心，維繫民眾間的情感，時常捐款給福德宮協助廟務發展也幫助弱勢。