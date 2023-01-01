2023年即將展開，想送給家人或最重要的人新年禮物嗎？開發金(2883)旗下中國人壽建議不妨選擇一份不會折舊、變質的暖心禮物，例如給足家人一份安心的保障就是首選好禮，民眾在歲末年終之際，可以藉著元旦連假團聚的時刻，重新檢視自己的保險規畫，適切補足壽險和重大疾病保障缺口，打造完整防護網。

根據壽險公會最新調查統計，國人每人於民國110年度平均壽險死亡給付僅有新台幣57.3萬元，保障額度偏低，若事前未做好足夠保障，面對突如其來的疾病和意外來臨時，恐讓家庭經濟陷入困境，中壽建議可以規畫優先投保定期壽險「中壽e同守護定期壽險」，提5年期、20年期及至70歲屆滿期三種不同繳費年期的定期壽險可選擇，投保金額最低20萬元、最高可達450萬元，可依不同年齡與人生階段調整，擁有完整的身故或完全失能保障。

另外，衛福部公布2021年國人前十大死因中，癌症仍高居榜首，且至少有六項以上的死因跟重大疾病有關，如心臟疾病、腦血管疾病等，病患通常會因為這些疾病，在治療期間內無法工作，且要支出龐大的醫療費，造成病患及家人沉重的經濟壓力。因此，個人在強化壽險保障之餘，還可依自身需求，選擇投保保額10至70萬元、繳費年期1年期或20年期的重大疾病險「中國人壽e同幸福一年期重大疾病健康保險(甲型)」、「中國人壽e同幸福定期重大疾病健康保險(甲型)」，來強化醫療保障。