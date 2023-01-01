國民黨1日舉辦元旦升旗典禮，主席朱立倫（左）及前總統馬英九（中）出席，馬前總統肯定朱立倫九合一選舉的領導，但也特別指出國民黨在本次縣市議長選舉「狀況比較多」，希望黨中央能檢討改進。（陳君瑋攝）

【全程影音】大咖齊聚國民黨元旦升旗 朱立倫偕馬英九揭「迎新春聯」曝意涵

國民黨今在中央黨部前廣場舉行元旦升旗活動，黨主席朱立倫致詞時強調，去年是團結改革的一年，國民黨一定要走對的路、提對的人，並呼籲大家要「放下自我」，以整體大我為原則，國民黨一定要無私無我、團結努力，爭取明年的勝利，不會沉溺1分鐘1126的勝選，在即將面對的每一場補選中，全黨會一致努力、團結，爭取每一步的成功。

朱立倫表示，去年是團結改革的一年，國民黨不斷的改革、團結、奮鬥，走過非常艱辛、非常困難的時期，終於迎向去年年底九合一大選的勝選，這是全黨同志團結努力、不斷改革奮鬥的成果。國民黨一定要走對的路、提對的人，國民黨一定要無私無我、團結努力才能勝選。

朱立倫指出，國民黨一定會堅持愛台灣的路線，所有民眾關心的事情就是最重要的事情，所以國民黨的路線就是為全民拚好日子，讓全民能安心、安定、安全，這是國民黨全力以赴的路線，因此，國民黨堅持提名中道、理性、穩健、務實、清清白白、實實在在的候選人來獲得大家的肯定。

朱立倫強調，每位執政縣市長都是秉持這樣原則，獲得絕大多數台灣人民的肯定，國民黨不但要走對的路、提對的人，更重要是放下自我，以整體大我為原則，無私無我的團結努力，共同爭取人民認同，看到陽光的中華民國111年、迎向112年，不但要更團結、更努力，還要共同迎向勝利。

提到對外關係，朱立倫指出，國民黨會堅持黨綱、黨章規範，持續推動兩岸不斷交流、對話，取代民進黨不斷製造的交惡跟對抗，相信唯有和平才能讓民眾過好日子，這是國民黨最重要的基礎。從過去馬前總統執政時期所堅定的立場「親美、友日、和陸」，而和陸是非常重要，也是重中之重，是國民黨堅持的路線，

朱立倫認為，2022年是民眾最辛苦的一年，民眾最痛苦的就是「漲」字，萬物齊漲、房價高漲、物價高漲，只有薪水不漲，民眾過苦日子，最近「還稅於民」等重要主張來自國民黨，積極地要求一定要發現金，不要再找民眾的麻煩。

朱立倫強調，一個政府最重要的目標是為人民努力，而不是為政黨服務，國民黨過去曾經走過錯誤的路，曾經需要反省、檢討，一定會更努力、更謙卑，不會沉溺於一分鐘1126的勝選，即將面對的每一場補選中，全黨會一致努力、團結，爭取每一步的成功。