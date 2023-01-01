大陸國家主席習近平2022年12月30日才簽署主席令，免去大陸國務委員王毅兼任的外交部部長職務，任命大陸駐美大使秦剛為外交部部長。而新的一年開始，大陸官媒就刊出王毅文章，頭銜明確表示他接任中央外辦主任。

據財聯社1日消息，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在《求是》雜誌撰文〈矢志民族復興，胸懷人類命運 奮進中國特色大國外交新征程〉指出，2023年，中方外交戰線將積極拓展平等、開放、合作的全球夥伴關係。

王毅表示，將推動構建和平共處、總體穩定、均衡發展的大國關係格局，深化中俄戰略互信和互利合作，夯實兩國全面戰略協作夥伴關係；落實中美元首達成的共識，探討確立中美關係指導原則並校正航向；密切中歐高層往來和戰略溝通，推動中歐關係行穩致遠。

王毅還說，堅持親誠惠容理念和與鄰為善、以鄰為伴周邊外交方針，深化與周邊國家友好互信和利益融合。秉持真實親誠理念和正確義利觀，加強與開發中國家團結合作，維護和拓展發展中國家正當權益。

王毅強調，將不斷推動建設開放型世界經濟。堅持經濟全球化正確方向，推動貿易和投資自由化便利化，助力世界經濟復甦發展。高品質共建「一帶一路」，讓這條造福世界的「發展帶」更加繁榮，惠及人類的「幸福路」更加寬廣。

王毅最後指出，將在疫情防控取得重大成果基礎上，為中外人員往來提供更多便利，維護產業鏈供應鏈穩定暢通，培育全球發展的新動能。