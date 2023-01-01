民進黨對敗選進行檢討，外界質疑未檢討到前民進黨主席、總統蔡英文，蔡今天面對媒體詢問表示，近來的檢討，不論是黨務或是政務，「老實講都跟我有關，我也負起責任」。至於內閣改組蘇揆是否下台？她說，大家不用過度臆測，「我們的目標就是要穩定政局，也要開創新局」。

蔡英文今天發表元旦談話，並接受媒體聯訪，媒體詢問，過去一年最難忘的事是什麼？民進黨九合一敗選，上個禮拜民進黨中央公布檢討報告，有人提到檢討報告裡頭沒有提到總統的因素，「妳自己有覺得，過去一年有忽略到跟人民的溝通嗎？」

對此，蔡英文表示，最難忘的事情，「我相信還是疫情」，有關選後的檢討，「我想，近來的檢討，不論是黨務或是政務，老實講都跟我有關，我也負起責任」。

她說，就黨務的部分，她已經辭去黨主席，在政務上也做了檢討，接下來就是透過一項又一項的施政跟調整來作為回應。2023年要做的事情，她在元旦談話中已經報告，「我們都要全力來完成」。

此外，有媒體問到，陽明山姜太公道場今年抽出的國運籤詩警告，內閣若沒改組，「恐將導致全船溺水的下場」，還有日籍學者提到，若不換蘇揆，沒有辦法表現出民進黨的反省，以及外傳陳時中可能接任副閣揆？

對此，蔡英文表示，內閣的布局，「我的答案跟前幾天一樣，有定案就會跟大家報告」，她要大家不用過度臆測，政府的目標就是要穩定政局，也要開創新局。