2023年一開始日本演藝圈就接連出現元旦夫妻，就連26歲的日本知名謎片女優美乃雀（美乃すずめ）也被爆出即將結婚的好消息，而對象是大她11歲的日本諧星田渕章裕，讓不少男粉絲心碎了一地。

現年26歲的女優美乃雀，自2019年出道拍片後，便憑著甜美臉蛋與G級傲人曲線受到大批粉絲的喜愛，不少台灣及香港粉絲更將她封為「暗黑界李嘉欣」，粉絲遍及各地。但沒想到，她卻在2022年7月被媒體拍到，與大她11歲的諧星田渕章裕挽手約會甚至過夜，而根據日本媒體《日刊體育報》的報導，兩人因都出身於兵庫縣，透過共同的朋友介紹相識後便經常相約到男方家過夜，數周後又被直擊在酒吧中共飲，離開時美乃雀更挽著男方的手，並輕聲於男方耳邊聊天，互動相當親密，但當時男方僅表示「兩人僅是數個月前認識一起喝酒的朋友」，但之後仍不斷被拍到約會的畫面讓不少人認定交往，也傳出兩人預計在2023年結婚的好消息。

事實上，田渕章裕雖連續3年進入M-1漫才大賽的決賽，實力獲得肯定，曾在電視劇中演出，但感情一直空窗的他也曾透露自己已10年沒交女朋友。不過美乃雀接受採訪時卻透露對他相當有好感，認為他很紳士且溫柔，就像哥哥一樣的存在，讓人想要依賴。」而如今女神傳出即將結婚的消息，也令不少粉絲心碎不已。