阿根廷球星梅西（Lionel Messi）去年率隊舉起世足大力神盃之後，阿根廷公共意見調查平台Giacobbe & Asociados提出問卷，阿根廷國民是否支持梅西當總統？「民調」結果顯示43.7%國民「願意投票給梅西」，17.5%「考慮投票給梅西」，同時有37.8%反對梅西選總統。

如果和其他政治人物對比，梅西獲得壓倒性的36.7%支持度，現任總統費南德茲（Alberto Fernandez）僅有1.3%，此外最高的政壇人物米爾雷（Javier Milei）為12%。本屆世足賽摘冠讓阿根廷普天同慶，總統費南德茲卻有點不高興，因為阿根廷國家隊拒絕前往總統府「玫瑰宮」慶祝勝利，這已經違反他們的傳統（1978、1986年摘冠軍皆有受邀前往）。

「玫瑰宮」備好旗幟預計讓國家隊球員在露臺上向球迷致意，同時為了減少政治色彩，將不會有政治人物陪同，但是整個計畫遭到阿根廷足總回絕。阿根廷足總堅持「政治不涉入足球」，也擔心有維安問題。阿根廷82.9%網友支持球隊不要去玫瑰宮慶祝，只有15.8%認為他們應該去。

梅西要選上總統可能不難（阿根廷規定年滿30歲可競選總統），但是阿根廷總統不是那麼好當的，近年通貨膨脹嚴重，去年11月通膨率飆破90％，費南德茲領導的左派政府一直試圖穩定匯率與經濟卻效果不彰，前年期中選舉大敗就已失去民心，將近40%民眾生活在貧窮線以下，遠高於6年前的28%。