「注意看，這個男人太狠了！」行政院長蘇貞昌在12月31日於臉書貼出影片，公布在任內完成的5項重大政績，他表示，要用這支影片勉勵行政團隊和全體公務人員繼續做對的事，以及對人民有益、會讓台灣未來更美好的事。

影片談及，當年為防範非洲豬瘟，剛上任的蘇貞昌宣布，機場行李百分之百要檢查，還買了16台X光安檢機，並規定攜帶肉品入境最高罰100萬元，對於機場回報入境隊伍已長達30公尺，他強硬回應就算排到300公尺也不會退讓。

另外，影片也提到，在同婚專法三讀前，有民進黨立委表達擔憂，蘇貞昌則是信心喊話，稱同婚案若通過，未來他們可以拍胸脯大聲說，「當年壓力是多麼大，但我還是頂下來了」。

影片接著說，2年多前新冠疫情爆發時，蘇貞昌宣布暫停口罩出口，下令設置口罩國家隊，並派出時任經濟部長沈榮津去盯場，雖讓大家「壓力山大」，但也讓台灣在全球缺口罩時可自行生產，還能進行口罩外交。

最後，影片直呼，蘇貞昌只花了1年半的時間，就完成國民黨喊了10幾年的「班班有冷氣」政策，以及只花半年，就完成了原預計要花費10年的屏鵝公路電纜線地下化工程，解決了當地電線杆和電線一受損就停電的問題，「老搞這些大家做起來很累，又會挨罵、又沒選票的事，不狠嗎？」