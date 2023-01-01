柯文哲今（1）日出席「2023元旦健走」活動，與台北市長蔣萬安同台(民眾黨提供)

今年度全國預算實徵數估計超過預算數4500億元，蔡英文昨(12月31日)召開召開國安高層會議，就政府初步規劃，在財政許可範圍內，其中的1800億元適時研議與全民共享的可行方案。民眾黨主席柯文哲今表示，這個案例是典型的欺騙人民，「其實中華民國哪有可能收支平衡」。

柯文哲今（1）日出席「2023元旦健走」活動，被問及「還稅於民」要普發現金還是N被券？柯文哲表示，這個案例是典型的欺騙人民，「他一定說什麼收支平衡，其實中華民國哪有可能收支平衡，因為他們都把特別預算不列入預算，沒有在算收支平衡的時候，比如防疫特別預算8400億、前瞻計畫8400億」；不能讓整體國債一直增加，然後又跟民眾說「我們有剩下的錢」，哪有剩下的，這典型債留子孫，所以政治還是要誠實，這是典型的欺騙。

柯文哲說，整個國家的財政紀律要有良心，你現在都把特別預算不當作支出，難道特別預算的支出可以不用還嗎？整個計算的標準是錯的。絕大多數老百姓搞不清楚收支的計算，從頭到尾，如果要我批評，就兩個字「欺騙」。

至於是否有政治目的？ 柯文哲回應「當然有啊」，帳面好看，還可以說「我們要發錢」，根本就債留子孫。

另外，民進黨從「和平保台」成為「抗中保台」。柯文哲說，「每次講人家沒有中心思想，我看民進黨才沒有中心思想，變來變去」。