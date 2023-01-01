南韓歌手李昇基近期發現自己18年來的音源收入都遭公司拿走，因此正在與公司Hook抗爭中，昨（31）日他現身KBS演技大賞以光頭造型亮相引發討論，對此，他不忘自嘲「希望大家不要誤會，很多人用憐憫的眼光看我，可以不用這樣沒關係的」也透露造型是與新戲有關。

李昇基昨（31）日出席KBS演技大賞，也是他與經紀公司開始訴訟以來，首度出現在大眾面前，但他的光頭造型卻瞬間讓全場驚呼，他先是解釋「在大家問我為何理髮前，我先自己回答，不是因為我個人的關係或是心情上的變化，而是我最近在拍電影，演一位和尚」接著幽默表示，希望大家不要誤會「很多人用憐憫的眼光看我，可以不用這樣沒關係的」引來全場大笑。

李昇基解釋光頭造型是為了新戲做準備。（圖／截圖自推特）

對此，主持人也笑虧他「差點所有的新聞都要被理光頭模糊焦點了，這應該是最好的電影宣傳了吧！」另外，李昇基也透露，2023年會以電影《大家族》與大家見面「一如往常，會透過綜藝節目跟大家見面」。

事實上，李昇基所屬經紀公司Hook私吞他18年來近百億的音源收入，引發韓國演藝圈一陣譁然，而李昇基目前也與公司進行訴訟中，他表示，若將收入拿回將「捐款做慈善、讓錢用在有意義的地方」他也在上個月29日兌現承諾，捐款韓幣20億（約4900萬台幣）給首爾大學兒童醫院。