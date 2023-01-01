台中一名張姓人夫結婚後，多次前往情色按摩店消費，進行「半套」性交易，並拒絕履行同居義務，老婆發現家中財務出現缺口，調查信用卡後，事情才東窗事發，結果被求償100萬，判決也出爐了。

根據判決書，人夫在2016年5月21日結婚，卻在婚姻存續中，前往多家情色按摩場所，進行性交易，因拒絕和老婆履行同居義務，老婆欲釐清家中財務缺口及消費狀況時，調閱信用卡消費明細，才得知此事。

另外，人夫原本要認購所任職公司的股份，但是資金不足，約定由老婆出資，以人夫為股票登記名義人，而成立借名登記契約，老婆並交付15萬新台幣給他，代為認購股份，不過色情交易事情曝光後，雙方在今年3月10日協議離婚，同時口頭提出終止股份借名登記契約。

對此，人夫聲稱對話及按摩等事，只是不甘示弱，是男性友人間吹牛而已，他並沒有從事色情按摩行為。然而，法院調查發現，人夫和友人互相傳送漂亮女性照片，甚至有刷卡紀錄，對話內容包括：「我之前去按摩的事情爆開了」、「早知道就不刷」、「沒有按摩被抓包的經驗」等，並說明對按摩以刷卡方式結帳感到後悔，足以認定確實有從事半套性交易之事實。

法院指出，人夫的行為逾越社會一般通念所能容忍之範圍，已經破壞婚姻共同生活之圓滿安全及幸福之程度，且情節重大，侵害原告之配偶權，導致女方受有精神上之痛苦，因此判人夫賠償5萬新台幣，全案可上訴。