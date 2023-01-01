桃園市長張善政攜手妻子張琦雅參加府前廣場升旗典禮。(蔡依珍攝)

升旗典禮由小男孩樂團主唱米非熱情開唱。(蔡依珍攝)

星光藝人盧學叡炒熱氣氛。(蔡依珍攝)

新興高中樂儀隊、競技啦啦隊及爵士啦啦舞帶來動感的表演。(蔡依珍攝)

新興高中樂儀隊、競技啦啦隊及爵士啦啦舞帶來動感的表演。(蔡依珍攝)

新興高中樂儀隊、競技啦啦隊及爵士啦啦舞帶來動感的表演。(蔡依珍攝)

國旗進場。(蔡依珍攝)

桃園市長張善政和妻子張琦雅高聲唱國歌並向國旗敬禮。(蔡依珍攝)

張善政宣布明年開始，13區公所都會辦升旗典禮。(蔡依珍攝)

張善政宣布明年開始，13區公所都會辦升旗典禮。(蔡依珍攝)

桃園市政府元旦在府前廣場舉行升旗典禮，湧入逾3500人。(蔡依珍攝)

桃園市政府元旦在府前廣場舉行升旗典禮，湧入逾3500人，現場旗海飄揚，市長張善政攜手妻子張琦雅率一級主管到場，全戴上國旗圍巾，他直讚非常感動，透過國旗表達對國家的愛，宣布明年開始，13區公所都會辦升旗典禮，面對升旗典禮標語「桃園善好」遭前朝官員批「拍馬屁文化復辟」，張善政謝謝指教，強調「善」代表正面能量，表達希望桃園越來越好的意念。

張善政說，今天是民國2023年開國紀念日，他一早先到龍潭參與議員徐玉樹自發性舉辦的升旗典禮，接著才來參加市府舉辦的元旦升旗，直說看到旗海飄揚非常感動，可惜桃園幅員廣大，能與會參加的市民是一小部份，希望能讓更多不分黨派、不分地域的桃園市民，透過國旗表達對國家的愛意，宣布明年元旦，13區公所都要舉辦升旗典禮，遍地開花，讓偏遠地方的市民不用舟車勞頓跑到市政府。

張善政也提到，今年的升旗典禮對他而言意義非凡，上任市長一周，非常期待未來4年，不分黨派一起出力，讓市政向上提升，他特別謝謝議會支持政見，協助通過預算，讓農曆年的長者三節禮金、新學期的免費營養午餐都能馬上上路，未來會有更多重要的政見如對公共工程品質關心等也會一一實現。

張善政也希望從現在開始，揮別過去疫情的陰霾，展現2年來累積的能量，好好發揮，不分黨派、不分男女、不分地域，中央地方一條心，將桃園打造成一個新的境界。

不過升旗典禮標語「桃園善好，新年啟航」，遭前桃園市資科局長余宛如直指「融合」張善政的名字，大酸「拍馬屁文化」復辟，對此張善政說，謝謝她的指教，他認為「善」這個字是大家都很喜歡、非常有正面能量的字，用這個字表達桃園市政府希望桃園越來越好的意念。

民政局指出，以「桃園善好 新年啟航」為主題，是要展現桃園做為六都最年輕且最具活力的城市，桃園產業發展涵蓋傳統產業到高科技產業，就業機會充足，另有航空城計畫、國際會展中心、捷運綠線、市立圖書館新總館、美術館、五楊高架延伸線、社會住宅等建設。同時，多元族群匯聚，更讓桃園處處展現活力，新年初始桃園人與這座城市將持續活躍，開展新的一年，以活力青春的桃園人為主角展現城市榮光，營造出同行、前進的新年氛圍。

升旗典禮由小男孩樂團主唱米非和星光藝人盧學叡接續熱情開唱，炒熱氣氛，新興高中樂儀隊、競技啦啦隊及爵士啦啦舞帶來動感的表演，展現青年學子的熱情活力，接著桃園在地的原住民歌手田顏玫與新興高中合唱團領唱國歌，3500名參與民眾也揮舞小國旗，場面熱絡。