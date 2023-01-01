拿黃蜂這種爛隊當作籃網繼續連勝的「祭品」，可說再適合不過了！厄文1日攻下全場最高28分，杜蘭特也拿23分、4助攻與4籃板，攜手帶領籃網123比106輕取地主黃蜂，奪下最近的11連勝，目前籃網戰績24勝12敗，正式超越公鹿位居東區第2。

如同連勝期間的翻版，籃網上半場就靠厄文、杜蘭特兩大主力飆分，很快就把領先差距擴大到兩位數，甚至來到15分，打完上半場，籃網61比49領先地主黃蜂，厄文半場18分，杜蘭特也有14分，反而是班西蒙斯表現低迷得分掛零。

來到下半場，厄文與杜蘭特火力依舊犀利，搭配歐奈爾、克萊斯頓、華倫、渡邊雄太等人支援，籃網把領先差距擴大到20分以上，也讓黃蜂早早放棄，雙方打到最後3分25秒就宣告進入垃圾時間，杜蘭特甚至連末節都不用上場就贏了。

除了杜蘭特與厄文照慣例飆分，歐奈爾與克萊斯頓也各拿14分，克萊斯頓更有6火鍋演出，渡邊雄太11分、5籃板及5抄截，華倫10分；黃蜂以拉梅洛鮑爾23分、11助攻與7籃板表現最佳，普朗里22分、10籃板，洛席爾16分，華盛頓12分。