新的一年到來，香港知名大師七先羽師傅日前在IG上指出犯太歲5生肖，生肖兔、生肖鼠、生肖龍、生肖馬、生肖雞運勢上將會下滑並是非阻礙多，也特別提醒犯太歲者必出現的7大事項，提醒民眾絕不能輕視，不怕一萬就怕萬一，建議提前安排至佛堂儘早化解。

【犯太歲5生肖】

▍生肖兔：本命年整體運勢下滑，事業財運明顯變動，人際關係會出現變差，情感不順，注意意外事故、引起疾病風險、病災傷害。

▍生肖鼠：自身運氣受阻，人際關係欠佳，官司近身、口舌多、注意牢獄災難，易衝動，感情不順。

▍生肖龍：事業工作受阻，容易吃虧上當，財運受阻，易發生意外事故，身體欠佳，感情不合，破財。

▍生肖馬：運勢下滑，工作阻礙多，衝動急躁小人是非，容易遭陷害，破財損財，事業不順。

▍生肖雞：工作阻礙多，小心投資，破財損財，感情不順。

【7個犯太歲必出現事項】

1、婚姻不順，家庭不和，時有爭吵、冷戰。

2、工作不順，需注意小人。

3、做生意支出多於收入，虧損，投資失敗。

4、財源不進，能力受限，同做一件事別人總做得比自己好。

5、總有一些瑣碎事煩擾。

6、身體健康出問題，體質變差，恢復能力差，或遭遇意外傷害。

7、官非是非不斷， 運勢起伏。