教育部國教署推動「學校教育儲蓄戶」計畫，以支持濟弱勢學生安心就學，根據統計，截至去年底止，全國已有3288所國中小、410所高中職及3所大專院校共3701所學校加入，社會各界也踴躍捐款，超過8成案例都獲得捐助。

教育部表示，「學校教育儲蓄戶」網站去年瀏覽人次約264萬人次，學校刊登於網站共計4386筆案例，其中高達8374％的案例已獲得捐助，捐款金額達1億1603萬1153元，顯見社會大眾及企業對經濟弱勢學生充滿關懷，並讓學生獲得最即時的協助。

「學校教育儲蓄戶」捐助對象為校內低收入戶、中低收入戶、家庭突遭變故或其他特殊狀況導致無法順利接受學校教育的經濟弱勢學生。捐助項目包括： 雜費、代收代辦費、餐費或教育相關的生活費用。

學校若發現校內有需要協助的學生，可透過「學校教育儲蓄戶」網站刊登案例，讓愛心人士及企業獲得捐款資訊，進而提供即時的協助。例如今年彰化縣某國小有學生因家庭經濟弱勢或突遭變故導致經濟困難，無法負擔就學相關費用，此時教育儲蓄戶的善心捐款就如及時雨般，能夠協助這些經濟弱勢學生持續安心就學。

另外，苗栗縣某偏鄉國小，因當地家長大多務農或打零工維生，學生多為隔代教養、新住民或單親家庭子女，家中經濟能力有限，無力支付教育相關費用，校方在去年加入教育儲蓄戶計畫，透過網站公開勸募，也為學生募得足夠的教育相關費用，讓其在校學習不中斷。

教育部表示，學校教育儲蓄戶網站陸續進行改版及介面優化，包含全新響應式網頁設計、「愛心車」及資安防護等功能，後續仍將持續優化網站功能，期透過推動學校教育儲蓄戶，引領更多人一同發揮社會關懷的力量，幫助更多孩子就學。