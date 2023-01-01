針對各界呼籲「還稅於民」，蔡英文總統主張優先協助高風險的國人與產業，是否代表未來不太可能發消費券或現金？ 對此，蔡英文表示，從源頭來平抑物價「這也是還稅於民的方式之一」。行有餘力的時候，我們會在財政許可的範圍內研議全民共享的可行方案，「就像我說的『錢要花在刀口上』」。

蔡英文今天發表元旦談話表示，她知道，近來有人主張要皆大歡喜，將這筆錢平均分給每一個人，但在全球經濟高度不確定的此刻，作為負責任的政府，我們必須要未雨綢繆，把寶貴的資源，優先協助高風險的國人與產業，來維持國家因應危機的韌性。

蔡英文在談話後接受媒體聯訪，被問到這是否代表不會採取發消費券和現金？對此，蔡英文表示，2022年全國稅收可望超過預算數4500億元，扣除應分配給地方政府的稅收700億元，中央可運用的是3800億的稅收，我們是從三個面向來做四部曲來規劃。

她說，第一部曲，我們要用1000億來額外撥補勞保和健保的基金的財務缺口，同時增加電價的補貼，一方面能夠減輕勞保財務的壓力，另方面也從源頭來平抑物價，「這也是還稅於民的方式之一」。

第二部曲，我們用1000億啟動第一波加強韌性經濟方案的七項措施，一方面減輕我們人民在衣食住行上的生活壓力，另一方面，也協助迫切需要被幫助的傳統產業、農漁業和觀光業。

第三部曲，蔡英文表示，就像她所說的，今年的全球經濟局勢比大家預期的還要嚴峻，而且不確定性非常高，「所以剩下來的1800億，也許會有第二波和第3波的因應措施，我們還是要審時度勢以備時之需」。

她強調，第四部曲，才是如果我們行有餘力的時候，我們會在財政許可的範圍之內，適時研議全民共享的這個可行方案。至於昨天的會議並沒有具體討論發消費券或者是發放現金，也沒有具體討論時程、都要視整體的經濟局勢，我們再做討論的，就像我說的「錢要花在刀口上」。