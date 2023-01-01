【全程字幕】北市重陽敬老金恢復1500元 柯文哲提「兩問題」籲蔣萬安講清楚 @ChinaTimes ​

台北市長蔣萬安上任一個禮拜，他也邀請民眾黨主席、前台北市長柯文哲陪他一起跨年倒數，但被柯回絕。對於昨晚蔣萬安的表現，柯文哲表示「我根本沒看，我終於可以不用看電視了，多棒。」；至於蔣要恢復復老人年金1500元發放，柯文哲也點出兩個問題。

柯文哲今日出席「2023元旦健走」活動，被問題蔣萬安要恢復老人年金1500元發放，柯文哲表示，重陽敬老金當初在市府有經過很多的辯論，最後決定，「總收入減掉總支出，如果還有剩下，撥出10分之1去發重陽敬老金」，這個大家都同意，也有寫成行政命令，還在市政會議唸過。

柯文哲說，蔣萬安要改的話，他面臨兩個問題，第一，他必須修改行政命令，甚至標準動作要去市政會議宣讀，然後發布新的行政命令；第二，這個預算都編好了，如果要多一筆錢，要說明錢從哪裡來，是要挪動其他預算，還是要舉債，要講清楚。所以台灣要成為一個法治的國家，就要依法行政。

柯文哲也說，天下沒有白吃的午餐，錢就這麼多，不然看你要挪哪一筆錢，或者是舉債。

對於蔣萬安就任的一周的看法，柯文哲則表示「一個禮拜看不出來啦」；而蔣萬安有意恢復訂閱報章雜誌？柯文哲也大笑說，「他走復古風我也沒辦法」。