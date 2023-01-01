一名詹姓男子去年邀約女網友小美至住處見面，女方不疑有他依約前往，不料喝下詹男遞來的水後，隨即感到身體不適、昏昏欲睡。詹男見女方失去意識，即褪去小美之襯衫、連身褲，性侵得逞。台中高分院發現，被害人喝下的水含有迷幻藥成分，依藥劑強制性交罪處詹男有期徒刑7年；可上訴。

判決書指出，詹男與小美為網友關係，並於110年8月29日晚間7時許，邀約女方至居所見面，竟基於以藥劑犯強制性交罪之犯意，將「迷幻催眠液」事先摻入礦泉水內，待小美表示口渴、想喝水時，即將該礦泉水倒入杯中。小美飲水後隨即感到身體不適、昏昏欲睡，詹男見她陷於昏睡狀態，趁機性侵得得逞。

小美控訴證稱，我喝了詹男提供的水後約10分鐘，就覺得頭暈、身體無力、好累、好想要睡覺，被告問我好幾次，說我看起來很累，要不要躺下休息？我回說坐在椅子上就好，後來我真的不舒服，我就說床借我靠著，於是我坐著靠在床頭，之後我睡著，但是有模糊的意識，我的衣服跟褲子被脫掉，內衣有被往下拉並露出胸部。

台中高分院審酌，被告僅為滿足個人性慾，竟罔顧小美對其之信賴，戕害其之身心健康及性自主決定權，造成難以抹滅之傷害，考量詹男此前並無不法犯行經論罪科刑，且與告訴人調解成立，願賠償告訴人新臺幣62萬5265元等情狀，依藥劑強制性交罪處有期徒刑7年；可上訴。