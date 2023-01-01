針對總統蔡英文今（1）日在總統府內發表的元旦演說內容，新北市議員葉元之提出4點感想，其中針對超收的稅要拿去補貼台電，他痛批，台電主要虧損都來自於錯誤的能源政策，「若不是捨棄核能、發包比別國昂貴的風力發電設備，台電會虧損那麼多嗎？」

針對各界高度關注稅收超徵4500億一事，蔡英文表示扣除應分配給地方政府的稅收700億元，中央稅收占3800億元，這3800億元所提供的財政餘裕，將朝3個方向來規劃使用，其中除原本已編額度外，將額外以1000億元為度，撥補勞保及健保基金財務缺口，並同時挹注台電資源，進行電價補貼。

對此，葉元之在臉書表示，看完蔡英文的元旦談話，有4個簡單感想，1.今天是中華民國112年元旦，但蔡沒有提到中華民國；2.蔡看讀稿機看得太明顯，好幾次念不順，害他聽到出戲。

此外，針對蔡英文說，「中國疫情升溫，只要有需要，願意提供必要的協助。」葉元之質疑，之前國民黨主席朱立倫說應該對大陸提供幫忙時，民進黨在抹紅什麼？之前罵過朱立倫的民進黨政客們，現在要不要出來罵蔡英文？

最後，葉元之痛批蔡英文提到超收的稅要拿去補貼台電，他說台電主要虧損都來自於錯誤的能源政策，若不是捨棄核能、發包比別國昂貴的風力發電設備，台電會虧損那麼多嗎？