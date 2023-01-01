今年台灣國際蘭展主題館的設計示意圖。（台南市農業局提供／程炳璋台南傳真）

台南市政府舉辦18年的台南後壁蘭展，元旦起正式交由農委會接手，主辦層級提升後經費更充裕，預告「2023台灣國際蘭展」3月4日開幕，展期延長為17天，策展面積擴大，內容更豐富，即日起已可預購門票。

台南後壁蘭展自2005年開辦，受業者與民眾歡迎，規模不斷擴大，成為世界3大蘭展之一。蘭花園區歷經10多年活動，經過2年新冠肺炎疫情停辦，已逐漸老舊，去年7月決定交由中央接手，主辦單位從台南市政府改為農委會農糧署統籌，經費更加充裕。

在中央資源挹注下，「2023台灣國際蘭展」今年3月4日開幕，活動至3月19日，展期從過去10天延長為17天，展覽區腹地擴大到蘭花公園，社區民眾參與蘭花布置，主題內容增加豐富的互動科技。

今年策展主題從1隻6500萬年前蜜蜂揭開蘭花起源，透過萬花筒魔鏡世界，看到蘭花的發展與變化。

台南市長黃偉哲表示，蘭花園區在中央接手後，規畫引入農業綠能共生、循環經濟與智慧生產等元素，作為轉型升級，園區內已著手設置太陽能光電結合雨水回收系統，增加3000噸儲水，改善業者在枯水期辦展的用水困擾。未來市府轉為協助宣傳、維護展期交通的角色

「2023台灣國際蘭展」門票已開始預售，民眾可上ibon網站、ibon機台、Fami機台等通路購票，元月底前有買一送一的早鳥優惠。