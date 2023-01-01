金曲歌王蕭敬騰2007年自歌唱選秀節目《超級星光大道》踢館單元爆紅後便出道，一連唱紅多首經典單曲，也因此一路紅到大陸去，近幾年甚至將事業重心轉往對岸證實自己已長居成都，並不再報名金曲獎，甚至在2022年的央視春晚舞台上發表「回家論」引起熱議。而經常透過社群媒體與粉絲互動的他，2023年1月1日零時一過，立即在微博上發文認錯，並表示「請原諒我的不完美」，再度引發熱烈討論。

在今日凌晨0時一過，他便在臉書及微博上PO文表示「我跟很多人一樣，有夢想但會偷懶，想成長但常犯錯，2023我要跟過去，不得體、不禮貌、不對的事情、不好的自己，一切任何大家在乎或不在乎的錯誤道歉，請原諒我的不完美。接下來，我會繼續加油，繼續前進，做更好的人。大家好，我是蕭敬騰，未來還請多多關照，新年快樂」並附上一張他在演唱會後台準備收工的帥氣獨照，吸引不少粉絲留言加油打氣。

事實上，蕭敬騰自從將事業重心轉往大陸發展後，便自爆已長居成都，大讚成都生活很輕鬆、舒服，接著又在北京冬奧宣傳影片中自稱是「中國觀眾」，並在2022年發表一連串的「愛國言論」引起議論，但他後來又因為沒有響應「愛國貼文」而遭到大陸網友出征，近日甚至因為在直播中甜喊向太媽（陳嵐）並咬嘴唇，遭眾人酸爆。不過，即使如此蕭敬騰仍在今年跨年夜上，同時在央視、東方衛視以及CCTV3等大陸跨年晚會上現身，可見他的高人氣仍不受輿論影響。