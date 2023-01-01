國民黨今辦元旦升旗典禮，前總統馬英九致詞時直言，肯定黨主席朱立倫九合一選舉領導，但國民黨在本次縣市議長選舉「狀況比較多」，呼籲黨中央檢討改進；馬英九強調，國安戰略應是「備戰、避戰、謀和」，明年總統選舉是戰爭與和平的選擇，要讓民眾知道，「票投民進黨，青年上戰場；票投國民黨，兩岸無戰場」。

馬英九表示，去年九合一選舉，國民黨拿下14縣市占63％，打出相當漂亮一仗，這要感謝朱立倫的領導。不過，縣市議長選舉「狀況比較多」，希望黨中央能深刻檢討改進，在士氣提振下，眾志成城繼續打好2次立委補選及2024總統、立委選舉。

對於日前總統蔡英文宣布正式將義務役役期延長為一年，馬英九強調，我國的國安戰略應該要是「備戰、避戰、謀和」，備戰是一定的，國民黨也認為國軍要充實備戰能力，但蔡政府這六年多的執政，推動抗中保台造成兩岸空前緊張，也導致了兩岸政策上荒腔走板，失去人民支持，這是民進黨執政的一大錯誤。

馬英九強調，明年總統選舉是戰爭與和平的選擇，不只要備戰還要避戰，在消極方面不挑釁，積極方面開放小三通，要讓民眾知道，「票投民進黨，青年上戰場；票投國民黨，兩岸無戰場」。