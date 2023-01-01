總統蔡英文在去年12月27日公布義務役役期自2024年起延長到一年，適用對象為2005年1月1日後出生的役男，引發外界熱議。前立委沈富雄今（1）日在臉書發文，稱他之所以反戰，是因為2005年次以後的役男，恐怕只會死在西海岸的沙灘上，並向大陸喊話兩岸應「心靈契合」。

沈富雄表示，他之所以反戰，是因為針對小英的兵役改革，國台辦回應「為台獨而死，死得輕如鴻毛」，他對此反應是，有一絲絲的快慰，「如果真的是如此這般的話，2005年次以後的役男，唯一成仁的機會是死在西海岸的沙灘上」。

沈富雄也向大陸喊話，認為兩岸應該是要「心靈契合」，而非大軍來犯，並提醒「這個年頭，要不到的能夠強取嗎？」此外，由於今天是2023年元旦，他也不忘說句「新年快樂」。

不少網友看完沈富雄的發文後，表示表達看法，「沈大老，2022最後一天還心繫台海和平，小弟由衷佩服與尊敬，祝大老2023新年快樂」、「大佬果然心存慈悲，替台灣人找活路啊！涕零慈悲之情」、「台灣政府與戰爭的邊緣，人民想和平卻做不了主」。