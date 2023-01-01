針對2024總統選舉，傳出國民黨可能於3月舉辦總統初選，黨內有人主張只要有民代聯署推薦，不方便表態的新北市長侯友宜就能參加總統初選，對此，侯友宜今上午參加元旦升旗典禮後受訪回應，每個人要心在國家、心在人民，只要能夠為人民做更多事，讓國家能夠更強大，才是我們所願，選舉都是一時的，我們要不分你我、黨派、顏色以及族群，攜手團結，才有辦法一起面對詭譎的國際情勢，台灣、中華民國才會更好。

媒體追問，黨內喊出3月初選是否與民進黨已定於一尊有關，侯友宜表示，每個人有每個人的角色，黨有黨的角色，市長有市長的角色，不管扮演哪個角色都不要忘了，只有為國、為民好好做事，把角色凝聚好，然後一起團結的面對，不要去製造更多的對立跟衝突，一切互相學習、互相尊敬，不要把問題製造成互相的指責，那是沒有意義的。他最大的心願就是讓我們台灣共好，每一個在這塊土地的人，能夠凝聚所有的向心力。

新北市政府今年元旦升旗典禮以「共好」為主題，侯友宜也被問及，認為自己會是帶領台灣共好跟團結領頭羊跟關鍵角色嗎？他說，今年很重要，每個人在自己的工作崗位上，要放下自我，一切要以新的三民主義，便民、利民、愛民，為國為民，一切以人民為天，政治再大大不過人民，政府再強強不過民間，我們永遠要念茲在茲，只有人民為天，我們好好做事。

侯友宜說，每個人把自己角色扮演好，大家放下很多對立跟衝突攜手合作，不管是中央，不管是地方，不管是各縣市，我們都一起共同面對，所以今年很重要，台灣共好，中華民國只要我們共好，中華民國一定更安定、和平、繁榮、永續。

對於台北市長蔣萬安今也未參加國民黨中央的升旗典禮，外界解讀跟侯友宜一樣有切割黨中央的味道，對此，侯友宜表示，他擔任新北市市長迄今第五年，每年的元旦升旗他都在新北市，跟市民朋友站在一起，因為這是他的角色，新北市也是台灣的縮影，有新住民、原住民，也有很多的各地來的移民、故鄉，他希望用這樣一個方式凝聚向心力，明天會更好。