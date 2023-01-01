今1月1日是元旦，民眾黨主席柯文哲除參加健走活動，也在臉書發布早安文表示，近幾年稅收屢創新高，但各項補貼、振興方案，應該要理性、務實，避免大灑幣政策債留子孫；而卸下台北市長後，也望看到台北繼續朝向永續邁進。

柯文哲表示「跨年不是為了朝聖，元旦升旗不是為了翻過一頁日曆，而是期望迎向希望的未來。」他指出，2022年，我們遭受一波一波疫情衝擊 ，無論政府部門或人民生活都受到嚴格考驗。如今疫情再起、俄烏戰爭砲火未歇，全球經濟面臨更嚴峻挑戰。此時此刻離2050又近了一步，當全球零碳運動已經展開，台灣要加速產業升級，並兼顧社會在轉型時刻的公平正義。

柯文哲說，近幾年稅收屢創新高，但各項補貼、振興方案，應該要理性、務實，避免大灑幣政策債留子孫；因為疫情衝擊變得愈加弱勢的族群，則必須獲得更多關注、更全面照護，避免愈來愈多人被遺落在後。

柯文哲表示，他卸下了台北市長，仍是最忠誠的台北市民，期望看到台北繼續朝向永續邁進。新的一年，希望我們每一個人，心存善念、盡力而為，用每一個微小的力量，讓2023台灣更好。「願2023，台灣更好！新年快樂」。