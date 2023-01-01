新生代女歌手9m88剛出道時以一頭爆炸捲髮為造型亮點，搭配上深厚的靈魂嗓音，深受歌迷的喜愛。她於昨(31)日登上台北跨年晚會熱情獻唱，而她也罕見破尺度，穿上低腰褲，轉身即見黑色丁字褲，辣翻不少觀眾。

爵士歌手9m88近年因演唱〈陪妳過假日〉、〈九頭身日奈〉而爆紅，在YouTube點擊次數近千萬。她昨日登上台北跨年演唱會，獻唱多首歌曲如「Sleepwalking」、「Tell me」等歌曲中，提前祝福觀眾有個最棒的2023年。

而她的穿著也成為焦點，只見她身穿內搭黑色高衩連體衣，完美展現她凹凸有致的身體曲線，不僅如此，當她扭動身體並轉向背面時，大家才驚覺原來在低腰牛仔褲下，她穿的是黑色丁字褲，大秀渾圓蜜桃臀，這番火辣穿著讓觀眾們紛紛暴動。

9m88大尺度穿搭讓現場觀眾興奮不已。(圖/中時資料照)

9m88在2020年時以專輯《平庸之上》入圍金曲獎最佳新人、年度歌曲及單曲製作人3獎項，9m88認為自己的音樂路走得很幸運，「沒有算命過的藝名，也沒有經紀唱片公司，爵士寶貝就是一個multi-tasking的小團隊。一路上得到的機會也是超展開的在發酵，我們做了很多人不肯做、沒想過要做的事情，但卻可以茁壯的發展著」，同時感謝家人不只支持，也是她最大的粉絲。