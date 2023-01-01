長榮集團日前發出年終獎金，儘管產業有別，員工仍呈現兩樣情。長榮海運領走近50個月，刷新自己記錄；長榮航空、長榮航太則有3個月；航勤、空廚1個月。「薪情」公布後引爆航勤員工不滿，出現集體請假，2023第一天，長榮航至少9航班取消！

據了解，長榮航勤員工因不滿年終獎金只發1個月，基層直呼「大小眼」，這兩天紛紛請假表達抗議，也因地勤作業缺乏人手，導致長榮航客、貨班機延誤甚至取消。

昨影響以貨運為主，今轉往客運。根據桃園機場官網，元旦一整天，至少9航班被迫取消，包括清晨6點半飛大阪的BR178、9點40分飛曼谷的BR201，以及10點15分飛仙台的BR118等全數停飛，下午也有數班已宣布取消。

員工透露，海運這兩年發了近100個月年終，「他們賺那麼多錢沒話說」，但航勤在疫情期間，雖然飛機沒什麼載客，「貨運還是賺很多啊」。員工認為，沒客人頂多沒行李，可是該托的貨物、該做的工作，第一線地勤一樣沒少，只發1個月太氣人。

機師職業工會理事長李信燕表示，確實有聽到航勤請假影響航班的情況，她不諱言「年終獎金應為導火線」。疫情爆發3年來，地勤的努力不該被抹滅，後續影響會不會擴大，有待觀察。

長榮回應，已緊急協調其他地勤公司或由人力派遣公司支援，並調整以客機為優先作業之裝卸載順序，延誤狀況逐漸舒緩，對於造成旅客不便，長榮航勤深感歉意。