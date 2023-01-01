周四（5日）迎來小寒，是24節氣中的第23 個節氣，國際天星風水命理專家邱彥龍指出，今年小寒剛好遇到海王星進入28星宿中的北方第6星宿「室火豬」範圍，從現在到2023年3月8日，會突然獲得榮譽與財富而聲名大噪，其中太陽、月亮上升星座落在摩羯座、雙魚座、牡羊座、獅子座、巨蟹座最容易有機會讓幸運降臨，可好好把握。

邱彥龍提醒，海王星進入「室火豬」，是吉凶參半偏兇的格局，許多人會容易迷糊、思緒混亂，導致自欺欺人或被騙，這段時間也要特別小心暴力、意外事故及法律上的問題，甚至死亡的威脅，建議這段時間儘量避免與人衝突，方可逢凶化吉。

邱彥龍指出，小寒期間金星與天王星互刑，容易因金錢與人產生糾紛，例如，財富分配不均、投資拆夥、帳目不清、借貸糾紛、訛詐財富、投資失利等鬧得不愉快而撕破臉，因此也要切記保持清醒的腦袋，不要被扯進混亂的漩渦。

邱彥龍表示，小寒正式進入丑月，《易林·屯之解》卦曰：「山陵丘墓，魂魄失舍。精神盡竭，長寢不覺。」小寒節氣，容易使人犯睏卻又睡不著，以健康角度來看，此卦有可能是肝、肺、神經、腸胃、婦科、骨傷、心腦血管出了問題，也需注意脂肪肝的問題，但就玄學來看，犯睏卻又失眠則多半跟祖先未立牌位導致在外遊蕩、祖上有人夭折、祖墳進水或被樹根攢進有關。