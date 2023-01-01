平交道遮斷桿已放下 台南機車「猴急男」竟猛催油門衝斷(曹婷婷翻攝)

一名男子昨天下午3點多騎機車行經台南仁德中正路平交道，當時平交道遮斷桿已放下，汽機車都在停等火車行駛通過，男子卻猛催油門衝撞平交道車遮斷桿，危險行徑讓目擊民眾嚇壞，列車經過見狀也一度鳴笛示警。歸仁警分局指出，將針對該男違反2條道路交通管理處罰條例，主動開罰。

有網友在臉書「爆料公社」貼出昨天下午開車行經台南仁德區中正路一段，正在平交道前等候火車通過時，前方一名穿紅外套的男騎士刻意數度猛催油門衝撞遮斷桿，甚至還倒車後再加速衝撞，讓人看了捏一把冷汗。該篇po文也引起許多網友撻伐痛斥「檢舉他，送他2023新年禮物」、「是想被火車撞嗎？」

歸仁警分局副分局長林逸新說，男子行為恐違反道路交通管理處罰條例第43條規定，可處6000元以上、2萬4000元以下罰鍰，另該駕駛超越停止線，停在周圍網狀線上，將依道路交通管理處罰條例第60條規定，可處900元以上、1800元以下罰鍰。警方指出，男子行為已明顯觸法，將主動開單處罰。

鐵路警察局台南分駐所指出，將通知機車騎士到案說明，如故意撞斷平交道遮斷桿，可開罰9萬元，此外，男子如果驗出毒駕或酒駕，依法可處1萬5000元以上、9萬元以下罰鍰，並當場移置保管該汽機車及吊扣其駕駛執照1年至2年。