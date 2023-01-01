獨行俠明星後衛東契奇前兩戰都拿大三元，其中包含締造歷史紀錄的60分大三元，1日來到聖安東尼奧市踢館，這次他沒拿到大三元，卻攻下全場最高51分，更在最後關頭故意罰球不進，幫助獨行俠126比125險勝地主馬刺，奪下6連勝，西區排名也升第4。

雙方打到讀秒階段仍陷膠著，儘管東契奇最後4.5秒兩罰俱中，幫助獨行俠126比123領先，卻靠馬刺後衛特雷瓊斯接下來4罰中2，沒把比數追平或超前，來到最後1.5秒，東契奇站上罰球線，第1罰不進的他，第2罰故意不進，更搶到進攻籃板拖完比賽。

東契奇除了攻下51分，更有9助攻、6籃板、4抄截、1火鍋，表現有夠全面，站上先發中鋒位置越打越好的伍德，也拿25分、7籃板，小哈達威14分，丁維迪11分、3助攻與2籃板。

飲恨吞敗的馬刺，則以凱爾登強生30分最高，索查也有20分，珀特爾19分、15籃板及6助攻，落敗頭號罪人特雷瓊斯18分，查克柯林斯13分，馬刺目前12勝24敗，排名仍居西區倒數第2，繼續保持全力擺爛的模樣！