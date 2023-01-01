疫情解封後第一個跨年夜，不僅跨年人潮倍增，電信業者表示，今年跨年行動通訊傳輸量也再攀近5年新高。據台灣大統計，昨跨年夜全台熱門景點，行動上網傳輸量整體超過平時3倍，較去年成長2倍。

台灣大觀察全台跨年重點活動，統計最熱門跨年區域前3名分別為台北最HIGH新年城2023跨年晚會、台中水湳經貿園區中央公園跨年晚會、高雄夢時代跨年活動，尖峰時段較平日攀升約5倍。另外，超過8成台灣大用戶在跨年夜使用社群軟體LINE和Facebook，流量較平日分別成長3倍和2倍，反映用戶使用社群軟體傳遞、分享幸福也相當多。

台灣大為提供用戶跨年夜順暢通訊品質，超前部署擴充行動車、行動基地台和小基站等近千台行動基站，並動員近千位員工及工程人員全程待命，隨時觀察網路流量或排除狀況，讓用戶享受流暢的話務和上網體驗，讓用戶無論線上觀賞跨年煙火秀，或與親友傳祝福訊息都能流暢完成。

除了參加熱鬧的跨年晚會外，不少民眾也選擇待在家裡追劇跨年。台灣大旗下影音平台MyVideo統計，跨年周末進站流量較平日倍數增加，其中「動作冒險」類型電影仍是觀眾最愛，讓人跟著劇情思考推理的劇情片異軍突起，也成為民眾跨年夜觀影首選之一，包括韓國年度鉅作《緊急迫降》、推理動畫電影《名偵探柯南 萬聖節的新娘》、坎城影展影帝宋康昊主演的《嬰兒轉運站》，以及《一級任務》、《千萬別回頭》等都擠進電影館前5名中。

元旦假期除了鎖定上述精采電影外，戲劇館也推出豐富內容的戲劇，包括以羽球為主題的台劇《決勝的揮拍》，以及《台灣x檔案》、《你的婚姻不是你的婚姻》等。另外，日本女星安達祐實、岡田將生與影帝中井貴一主演的日本醫療劇《旅行護理師》，以及韓劇《青春應援CHEER UP》、《高斯電子公司》等，也相當熱門。節目則獨家帶來Discovery《強尼戴普VS安柏赫德：美國篇》，同步跟播最新西洋綜藝的《漁人的搏鬥 第18季》、《小小頂級廚師美國版 第八季》、韓綜《兩天一夜》，以及獨家線上播出台灣實境節目《回到小學那一天》。