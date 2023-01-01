國民黨今辦元旦升旗典禮，前總統馬英九出席致詞。（國民黨文傳會提供）

今天是元旦，前總統馬英九在臉書上表示，他新年新希望，希望中華民國平安，遠離戰爭，重新回到他執政時期和平穩定的兩岸關係，強調「備戰無以避戰，謀和才能避戰」，期盼蔡英文政府能夠與中共當局展開對話謀和，讓兩岸重新回到和平發展的軌道。

馬英九表示，蔡英文總統在為延長義務役舉行的記者會上，強調我國目前4個月的義務役必須延長到1年，才能充分備戰，能充分備戰才能避戰。但是，歷史與現實告訴國人，單靠備戰，不足以避戰，備戰必須加上對話謀和，也就是透過政治對話，管控分歧，和平交流，才能有效避戰。

馬英九指出，兩岸隔海對峙70年來，台灣之所以還能屹立不搖，絕對不是只靠軍事，還要加上妥適的國安戰略，包含外交與兩岸政策。1958年8月八二三砲戰後，時任美國國務卿杜勒斯來台，與前總統蔣中正發表聯合公報，強調光復大陸靠的不是武力，而是三民主義。

馬英九表示，1987年政府開放兩岸探親，我國的大陸政策就以政治策略為主。2008到2016年他執政的8年間，兩岸透過對話建立互信，簽訂23項協議，涵蓋人民生活各個層面；2015年11月，還舉行兩岸領導人的「馬習會」。當時英國「經濟學人」（The Economist ）週刊社論稱讚，「這是自1980年代以來，大陸在台灣主權問題上，對台灣所作最大的讓步」。

馬英九說，當時全世界無人認為兩岸會走向戰爭。但是民進黨執政後改變以「九二共識」為基礎的大陸政策，讓「經濟學人」於2021年4月30日，以封面故事稱「台灣是世界上最危險的地方」。這就是台灣在民進黨執政5年後的結果，讓他感慨萬千。

馬英九認為，我國隔著台灣海峽面對中共，為保衛台灣，當然要採取備戰措施，但備戰的同時，也要積極避戰。避戰的首要是不挑釁、不刺激，但蔡英文總統連續2年在國慶日偷渡的「兩國互不隸屬」說，就是新版的「兩國論」，既不符合我國憲法規定，也並非事實，很容易就被視為挑釁，絕非避戰之道。

馬英九強調，增加兩岸良性互動很重要，儘快全面開放小三通與陸客來台，就是積極的避戰措施，他肯定蔡總統在剛剛的新年談話中，願意對大陸升溫的疫情提供協助，更期盼蔡英文政府能夠與中共當局展開對話謀和，重新建立過去國民黨執政時期曾有的政治互信，在她卸任之前，讓兩岸重新回到和平發展的軌道。

馬英九重申，他的新年希望請蔡總統多為台灣人民著想，兩岸和平穩定，才是真正的臺灣利益，台灣不是烏克蘭，台灣也絕不能變成第二個烏克蘭。