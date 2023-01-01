捷運站內公然露鳥 正義哥「全都錄」66歲翁落網(李文正翻攝)

北市後山埤捷運站出現露鳥變態，66歲陳姓男子去年12月4日在捷運站體內充電站，見妙齡女子穿著短裙，站在後方將短褲拉至鼠蹊部露出下體，整個過程被一名「正義哥」目睹，以手機錄影蒐證，警方日前循線找到陳男，依妨害風化罪嫌送辦。

陳男從事餐飲業，案發當天見妙齡女子站在充電站滑手機，被她的背影吸引，將短褲撩起做出不雅動作，附近一名男子見狀，立刻拿手機錄影蒐證，陳男看到「正義哥」站在面前，也只能緩慢離開，女子全程未發現背後有「遛鳥俠」。

警方在網路巡邏得知案件，過濾站內外數10支監視器鏡頭，鎖定陳嫌居住區域，並在路邊發現與嫌犯外觀特徵相符的陳嫌，帶回警局後，發現他在2021年8月，曾在捷運淡水線車廂內公然猥褻罪，2案均依妨害風化罪送辦。

捷運警察隊表示，去年整年在捷運系統內發生的妨害風化案件共有4件，依法刑法規定，可處1年以下有期徒刑，並呼籲，捷運站體、車廂內密布監視影像，請犯嫌切勿心存僥倖，以免觸犯法網，悔不當初。