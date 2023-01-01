日本政府防衛省表示，北韓今天凌晨試射一枚彈道飛彈，推估落在日本專屬經濟區（EEZ）外側的日本海，日本防衛大臣濱田靖一強烈譴責北韓行徑，並透過外交管道提出抗議。

日本放送協會（NHK）報導，防衛省表示，日本時間今天凌晨2時50分左右，北韓從西岸附近朝東方試射一枚彈道飛彈，最高飛行高度約100公里、飛行距離約350公里，推估掉落在日本EEZ外側的日本海，至今尚未接獲有船舶或航機受害。

北韓2022年12月31日也試射3枚彈道飛彈，今天是今年首度試射。

濱田凌晨在防衛省受訪時說，北韓連串行動已對日本、地區及國際社會和平與安全造成威脅，「絕對無法容許」。

濱田說，北韓行徑已違反聯合國安理會決議，日本政府強烈譴責，並透過駐北京大使館管道向北韓提出抗議。

防衛省表示，北韓從2022年起接連試射飛彈，明顯升高朝鮮半島與地區緊張情勢，「絕對無法容許」，嚴重抗議北韓試射。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1120101