跨年連假受到低溫不想外出人擠人的影響，有不少人選擇在家，用看片追劇的方式迎接2023年，遠傳friDay影音跨年夜與前一年同期相比，收視人數成長近4成。

遠傳電信表示，包括宋仲基、李星民主演獨家韓劇《財閥家的小兒子》、韓國女團EXID性感女神哈妮主演獨家韓劇《觸G核心》以及日影《信用詐欺師JP：英雄篇》、韓綜《Running Man》都是最受歡迎內容，尤其跨年夜晚上10點至1月1日凌晨2點，為用戶熱門的觀影時段。

為了讓觀眾於連續假期中享受豐富影劇時光，遠傳friDay影音推出「免費專區」，從院線電影到話題日劇、韓劇、陸劇、韓綜及綜藝通通有，超強影劇內容陪民眾一起迎接2023年，連結：（https://video.friday.tw/genre/free）。

在全台民眾邁向2023年的重要時刻，遠傳網路佈署全力以赴不鬆懈，民眾無論是參與全台各地跨年盛會，或是舒服窩在家觀賞高畫質的璀璨煙火秀、豐富多元的影音節目，都能享受順暢的網路、傳遞最即時真切的新年祝福，讓情感連結零時差。

根據遠傳統計，跨年夜全台數據使用量較平常成長1.2倍，語音話務量則為平常的2倍。為了提供用戶最美好的跨年網路體驗，遠傳全台擴充超過800站以上各式基站設備、跨年夜當天出動超過30台行動通訊車；全台網路工程團隊自2022年12月30日起即動員超過800位工程人員全程待命；後端更有數百名網管與傳輸工程師，進行網路流量觀察、參數動態調整，障礙狀況排除等作業，齊力展現最佳通訊與網路品質，守護用戶的每個重要時刻。

觀察全台用戶跨年網路與語音使用狀況，跨年時段語音話務量為平常的2倍；網路下載數據量為平常使用的1.2倍，上傳數據量達1.5倍；LINE的下載和上傳數據量則分別是平常的2.5倍、4倍；LINE的語音話務量則為平常的1.5倍。遠傳運用AI技術預估跨年夜全台各地網路用量，提前進行網路擴充規劃，佈署全台各地跨年重鎮，包括台北市府廣場與101商圈、新北歡樂耶誕城、桃園高鐵站前廣場、新竹縣府前廣場、花蓮東大門夜市、雲林劍湖山世界、台中麗寶樂園、台中水湳中央公園、台南市府廣場、高雄義大世界、高雄夢時代、台東海濱公園等地點，讓用戶能以最順暢的網速進行直播、傳遞第一手影片與照片，即時分享邁入2023年的喜悅。