新年一年剛開始，無論是日本還是南韓娛樂圈都不斷傳出好消息，南韓繼IU與李鍾碩被「D社」爆出熱戀，隨即公開戀情成為「元旦情侶」後，現年37歲的Super Junior成員神童在今（1）日稍早遭媒體爆出與圈外女友正在交往中，而神童所屬的經紀公司「SM娛樂」也出面正式對外說明。

根據南韓媒體的報導，Super Junior的神童日前被目擊與一名女子互動親密的約會，而女方疑似過去曾是娛樂公司旗下的練習生，但目前已終止了演藝圈的活動，消息一出後立即引起網友熱烈討論。對此，SM娛樂旗下管理Super Junior活動的「SJ Label」，出面表示「神童確實正在跟圈外人交往當中，兩人會為彼此互相加油打氣，正在默默培養感情中，目前還沒有結婚的計畫」大方證實了戀情。

事實上，神童自Super Junior成員身分出道多年，在演藝圈表現亮眼，除了會唱會跳還會主持，是個全方位的明星，受到海內外大批粉絲的喜愛。而他過去曾在2009年與圈外女友Nari公開交往，還曾一度論及婚嫁，但沒想到兩人還是在2013年底結束戀情，但他在2014年又爆出與模特兒姜詩奈在百貨公司約會並交往，隨後也獲得公司證實，無奈神童去當兵後兩人便分手。如今再度傳出熱戀好消息，也獲得不少粉絲的祝福，更認為他已到了適婚年齡，希望有機會看到他因此結婚。