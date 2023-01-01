台北市長蔣萬安（左起）、前立法院長王金平、前台北市長柯文哲1日同台出席元旦健走活動。（黃世麒攝）

台北市長蔣萬安（後排中）、前台北市長柯文哲（後排右）1日同台出席元旦健走活動，並在台上與民眾一同做暖身操。（黃世麒攝）

台北市長蔣萬安去年底曾邀請前台北市長柯文哲一同參加2023年跨年活動，但柯文哲卻興趣缺缺，還預告自己要睡覺。不過，蔣萬安、柯文哲及前立法院長王金平今天同台參加在花博公園舉辦的「2023元旦健走」活動。

柯文哲雖婉拒與蔣萬安一同跨年，兩人卻在元旦同台，原先兩人中間隔著王金平，但王提早離場後，蔣也主動找柯搭話，雙方在台上交頭接耳，也一起做暖身操。

蔣萬安致詞時首先感謝希望基金會主辦健走活動已經邁入20個年頭，王金平已經是第15年參加，十分不簡單，王也是這一項活動的代言人；今天老天作美，沒有下雨且天氣涼爽，他邀請各位市民好朋友加入健走的行列，一起開始這美好的2023年。健走沿途遇到不少熱情民眾爭相握手、合影、要簽名，蔣萬安大展親民一一回應。

蔣萬安受訪時說，今天剛好是新的一年，第一天的一開始，很高興能夠跟市民朋友參加活動，和市民朋友一起度過，非常開心。他表示自己體力很好，第一次來參與、以市長身份來參加市府辦的健走活動，當然很希望跟市民朋友一同參與，強調自己非常開心能夠在2023年第一天的一開始跟市民一起健走，是最棒的事情。

蔣萬安說，與王金平、柯文哲聊很多，包括王已經來15年，柯過去也幾乎每一年都有來，大概聊了一下參與活動過去的一些心得，從跨年開始，到總統府前升旗，到市府辦的健走，就是很輕鬆、很自然聊天。

對於柯文哲說恢復1500元敬老禮金還有行政命令要處理，蔣萬安指出，其實台北市議會很早就通過恢復發放重陽敬老金的自治條例，會依照相關預算及規定來辦理。

談到昨天跨年時一上台喊尖叫聲，蔣萬安難掩興奮表示，昨天是真的很開心、非常興奮，以前都是在台下，在人群當中參與台北市的跨年晚會，昨天是第一次在台上用不同的視角，一上去就很自然講，「來，最強的尖叫聲」，市民朋友非常熱情，後來自己也很開心，自然想跟市民朋友自拍一張。

對於昨日二寶沒有現身，蔣表示，因為時間比較晚一點，一方面考量太太身體的狀況，二寶其實平常也都蠻早睡的。

至於下周會繼續召開晨會？蔣萬安說，都會做適度的調整，一定會找一個最有效率的方式，來讓市政推動非常順暢。

此外，內湖交通改善議題，台北市前副市長黃珊珊認為，增加見警率是治標不治本，蔣萬安僅說，解決內湖交通問題，以及確保民眾行車安全，絕對是他最重要的責任。