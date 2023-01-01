中央去年稅收超徵4500億元，總統蔡英文元旦談話確定沒有要普發現金，但其中700億元會分給地方政府，新北市長侯友宜今被問及，會考慮拋磚引玉回饋給新北市民嗎？侯友宜表示，目前中央政策、大方向還在討論當中，所有執行的細節，市府還在了解中，不過總歸一句話，既然所有的稅收來自於民、取之於民，就要回饋用之於民，碰上疫情、通膨，民眾都非常辛苦，庶民經濟受到的衝擊更大。

侯友宜說，希望中央在分配上讓庶民經濟趕快起飛，讓這段時間受到衝擊的人民以及業者能夠受到更大的照顧，讓人民有感才是最重要的。