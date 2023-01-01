高雄市政府今年發放5000張應景的「癸卯兔年兔兔一卡通」，一卡通上印有兔子圖案並搭配海洋等意象，造型相當特殊，吸引許多民眾爭相搶領，更有民眾昨晚就在文化中心卡位。不過也因為搶領民眾眾多，爆出佔位爭議、插隊、排隊動線不佳，以及發完還讓民眾繼續排隊等亂象。

高雄市民政局負責發放兔兔一卡通，為了因應眾多人潮，特地搭設了5個帳篷來處理，但似乎辦理程序還是不盡理想，有民眾抱怨說排隊動線亂成一團，雖主辦單位事前都有告知排隊動向，但也出現許多「多餘」的隊伍。

陳姓民眾反映，因為人潮過多，許多人看見隊伍凌亂，就直接插進隊伍裡頭，且經勸說後，對方仍理直氣壯的表示自己只是跟著隊伍前進。

也有民眾向主辦單位抱怨，為何昨日就有人可以先行卡位，這樣對一早來排隊的民眾相當不公平，主辦單位則回應，昨晚的確有看到民眾前往卡位，但前往勸說民眾時，民眾卻用「身體不適、坐一下」的藉口來搪塞。

記者今早6時前往號碼牌發放處時，號碼牌已全數發放完畢，帳篷內的工作人員拿著大聲公告知帳篷前民眾「已經發放完畢，且不是在這裡排隊，要從外面排進來」，記者跟著工作人員手指的方向看過去，發現文化中心外圍仍有長長的隊伍還在等著領號碼牌，對於號碼牌已發送完畢全然不知情。

記者前往帳篷告知外圍人龍不知道號碼牌發放完的狀況後，主辦單位才請工作人員前往外圍的排隊隊伍進行告知，人潮散去時，聽見許多民眾抱怨「浪費時間」、「不早點通知」、「一團混亂」等怨言。

民政局主祕林清益表示，由於每年一卡通的發放民眾都很踴躍，難免會有少部分民眾會出現插隊或其他狀況，但主辦都會請員警維持隊伍秩序；至於沒告知外圍人群號碼牌已發放完畢，的確是有疏失，而對於今年臨時狀況掌控不佳，未來將會持續改進。