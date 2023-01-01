民眾在地方臉書Po出打人男子畫面，提醒大家注意。（摘自地方臉書／陳淑娥台中傳真）

打人男子供稱因肚子餓討東西吃，與民眾起口角引起。（警方提供）

年關將近，台中市大甲區疑驚見隨機攻擊人事件，李姓女子昨天回到家門口，被郭姓男子徒手攻擊頭部，所幸她當時頭戴安全帽，送醫後無明顯外傷。大甲警分局指出，郭男稍早已落網，供稱因肚子餓與人起口角，警方目前偵辦中。

大甲48歲李姓女子昨天下午2時許返回大甲花園城住家，於自家門口外，尚未脫掉安全帽，無故遭到不明男子以徒手攻擊頭部，男子隨後逃逸無蹤。李女就醫後，幸無明顯外傷，已於當天返家休息。

大甲警方指出，55歲鄭姓男子今天10時30分街上落網，他供稱因肚子餓想索取東西吃，跟李女起口角引起，警方將進行進一步調查以釐清事實。

民眾在地方臉書Po出打人男子畫面，提醒大家注意，也呼籲看到此人要注意並通報，被打女子已送醫院並報警。許多地方人說該男子行徑可怕，有人說曾在街頭看過他，還有人提醒，曾在外埔區甲后路看過此人，民眾剛好騎車停等紅燈，看到此人，邊走邊比手畫腳，激動的自言自語，疑似精神障礙。