彰化元旦升旗活動在縣長王惠美的帶領下，熱鬧展開，歡慶中華民國112年元旦，藉由升旗典禮來傳達彰化縣民慶祝元旦、喜迎新年的喜悅。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

現場湧入超過2000名鄉親一起升旗、高唱國歌，場面熱絡。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

王惠美表示，在新的一年看到無畏寒冷的鄉親，一早與她一起參加元旦升旗，「好的開始，就是成功的一半」。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣政府喜迎2023年，因為今年也是彰化建縣滿300年，1月1日一早縣府在鹿港鎮洛津國小舉辦元旦升旗典禮暨漫遊鹿港健行活動，縣長王惠美現身與民眾同慶，順風飛行協會派出4架「鯊魚競賽機」飛過典禮會場上空，為活動揭開序幕，現場湧入超過2000名鄉親一起升旗、高唱國歌，場面熱絡。

彰化元旦升旗活動在縣長王惠美的帶領下，熱鬧展開，歡慶中華民國112年元旦，藉由升旗典禮來傳達彰化縣民慶祝元旦、喜迎新年的喜悅，更重要的是彰化迎向建縣300年，今年縣府也準備滿滿的「祝福」，各式節目與活動一同歡慶彰化300歲生日。

王惠美表示，在新的一年看到無畏寒冷的鄉親，一早與她一起參加元旦升旗，「好的開始，就是成功的一半」，藉由升旗典禮、健行巡禮，帶著大家走訪天后宮、新祖宮、城隍廟、龍山寺等廟宇古蹟，更祈求來年國泰民安、風調雨順，也希望國家國運昌隆，社會祥和。

王惠美說，感謝過去一年縣府團隊努力，讓彰化更好、更進步。新的一年將迎接建縣300年，我們秉持著「承先啟後，繼往開來」的精神，縣府團隊會積極地來推動五大施政願景，包括軌道工程、綠色產業綠色經濟、都市再生、全齡全能社會福利、永續彰化循環經濟等。

王惠美強調，縣府目前已經完成彰化鐵路高架化的可行性評估，去年獲得行政院核定，正在進入實質開發；除台中捷運綠線延伸至彰化外，也將加速推動鹿港捷運，同時開始規畫捷運和美線，讓和美、鹿港齊發展，再造和美工商業榮景，帶動文化創意產業、青創品牌等，成為傳統與創新兼容並蓄的新台灣之心。

縣府表示，建縣300縣府準備精彩活動，在彰化縣立美術館「故宮國寶遊彰化2.0」持續到2月28日，3、5樓還有新媒體藝術展AR、VR互動；1月14日到2月28日在彰化八卦山有月影燈季；大年初一到十五，溪州公園「花在彰化」活動，除了有相關的展示外，還有鯊魚競賽機也會定時定點表演，讓大家能夠體會彰化300年豐富的魅力。