元旦連續假期今（1日）為第2天，宜蘭花蓮地區天氣陰雨，蘇花路廊整體交通順暢。（宜蘭縣警察局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

元旦連續假期今（1日）為第2天，宜蘭花蓮地區天氣陰雨，蘇花路廊整體交通順暢，另國道5號南港系統自上午5時起封閉石碇、坪林南向入口匝道改為大客車專用入口，南港至頭城交通也為正常平均時速約70至80公里；今日午後國道5號及蘇花路廊預計將出現首波北返車潮，恐持續壅塞至深夜。

蘇花路廊目前以南下方向尖峰小時交通量為321輛，而北上方向尖峰小時交通量為322輛；截至上午10時，蘇花路廊宜蘭往花蓮方向累積車流量為2215輛、花蓮往宜蘭方向為1200輛；另在旅行時間上，蘇澳至崇德經蘇花改路段南下旅行時間約75分，崇德至蘇澳北上經台9線蘇花改旅行時間約73分。

宜蘭縣政府警察局提醒，因連日下雨，行車視線不佳，請降低車速並開啟大燈，小心駕駛，如前往各熱門景點及市區遊玩時，請將車輛停放於適當處所，勿違規停車造成交通壅塞。

今日午後國道5號及蘇花路廊預計將出現首波北返車潮，恐持續壅塞至深夜，建議用路人事先規畫行程，收聽警廣掌握即時路況，避開易壅塞時段，也可利用0至5時國道暫停收費時段。

警察局表示，今5至12時國5封閉石碇及坪林南向入口匝道，1、2日下午2時至晚上9時，國5蘇澳至頭城北向各入口實施高乘載管制；另今上午7時至下午1時及2日中午12時至下午6時，蘇花改開放雙向路肩供大客車行駛，蘇花路廊雙向禁止21公噸以上大貨車通行，請配合各項管制措施。