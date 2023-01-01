警方上月展開為期27日「威力掃蕩專案」。（翻攝畫面）

警方針對易滋事場所進行強力臨檢。（翻攝畫面）

北市警察局，為壓制幫派氣焰，針對暴力討債、恐嚇取財、聚眾鬥毆滋事、從事詐騙及販毒等不法犯罪集團，加強掃蕩及查緝力度，擇定大型酒店、電玩店等幫派分子易聚集之特種行業處所、易淪為詐騙集團囚虐之旅館等治安顧慮場所，實施區域封鎖、臨檢及查緝掃蕩作為，壓制黑幫氣焰。

警方統計，去年12月5日至31日止執行為期27天之「威力掃蕩專案」，動員警力逾4500人次，計查獲非法槍枝及涉嫌毒品案犯嫌251人、詐欺案犯嫌298人、賭博案犯嫌11人及其他各類刑案犯嫌1064人，總計犯嫌1624人，複運用第三方警政實施行政干預共10處，從「向上溯源、向下刨根」面向雙管齊下，貫徹「掃黑幫、毀工具、斷金流」的打擊策略目標。

北市警局重申，「打擊犯罪、掃黑制暴」是不間斷的工作，也是不變的態度，對於危害社會治安的各類犯罪絕不寬貸、嚴加究辦，秉持「犯罪零容忍」立場與決心，守護市民，讓民眾安心過好年。