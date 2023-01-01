今天是元旦，月底即將迎來農曆春節10天假期，是否還有強冷空氣來襲，氣象達人彭啟明表示，到過年前還看不到有很強的冷空氣來的跡象，未來一周仍是東北季風型態，北部、東部有雨的天氣。

彭啟明在臉書表示，今天水氣還是頗多的，迎風面北部、東部雨滴滴答答，預計持續到明天（2日），未來一周基本還是東北季風型態的環境，水氣會略減少。

彭啟明表示，到過年前基本上還看不到有很強冷空氣來的跡象，不過每周仍有溫度上的波動，建議大家把握有短暫空檔中的較穩定天氣，盡快打掃整理。

氣象局表示，今天北部、東部濕涼有雨，中南部雲多飄雨，到周三以前都是東北季風影響，北台灣較涼，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨的天氣，周四（5日）起東北季風稍減弱，北台灣回溫轉晴，周四至周六（5日至7日）大台北、東半部地區及恆春半島又轉為局部短暫雨，其他地區多雲到晴。