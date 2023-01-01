雲林縣府今日（1日）公告土地現值，平均調幅為1.07％，相較前年度（2022年）平均調漲0.78％。縣府表示，調整幅度較高的地段以斗南鎮、斗六市、莿桐鄉為主，其餘微幅調漲或持平。

縣府地政處指出，雲林縣公告土地現值最高地價區段為斗六市的193、203地價區段，座落於斗六市大同路與愛國街交叉路口，區段地價每平方公尺17萬6000元，換算1坪約58萬元。

最低地價區段為四湖鄉137地價區段，是四湖鄉離島式基礎工業區低於海平面之海域土地，每平方公尺5元。

地政處表示，調整幅度較高的地段以斗南鎮3.31％、斗六市1.70％、莿桐鄉1.56％較高，斗南鎮調整幅度最高是因斗南小東市地重劃於今年完成開發，帶動斗南鎮公告土地現值調整幅度。

縣府表示，斗南鎮小東市地重劃區距離國道一號高速公路斗南交流道約3至5分鐘路程，區內公共設施完成、交通改善、工業區投資環境優化，產業聚集效益大為提升，地價調幅呈上漲。

地政處表示，斗六市有數個開發區發展及建案推出，例如社口區段徵收範圍地區，公共設施完善，建案陸續推出新成屋交易熱絡；埤口自辦市地重劃區依買賣實例、發展趨勢，區內交易價格呈上漲趨勢，地價適度上漲反應地價。

莿桐鄉建地除受到斗六市漲價的外溢效應，農地價格也稍漲，因面積大以致整體調幅較大，其餘鄉鎮微幅調漲或持平。

2023年度雲林縣公告土地現值作業經斗六、斗南、西螺、虎尾、北港、台西地政事務蒐集相關實價登錄資訊、市場交易行情、公共建設發展情形、社會經濟脈動等面向檢討，考量整體經濟發展、民眾賦稅能力及各地價區段間之均衡性等因素後，經雲林縣地價及標準地價評議委員會評議通過，於今（1日）公告。