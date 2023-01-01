台語金曲歌王翁立友突然驚喜宣布結婚消息，翁立友表示：「在疫情期間，有多出的時間，讓自己沉澱與感受到人世間的無常，因而加緊腳步完成人生大事，感謝老天爺賜予這麼好的姻緣，時機到了，緣分也就到了」。

翁立友說已完成登記，因為當時疫情嚴峻，我們都覺得實質的生活相處勝過一切外在的形式，就這樣的步入人生另個階段，兩人的幸福最重要，只要有心，形式不重要，「因此我們選擇平凡真實，不再舉行宴客，很感謝大家給予的祝福，選在兔年首日與大家分享喜訊，我的人生不再孤單，有個新夥伴，我們倆都願意付出一切追求，一同努力打拼新的人生，有愛妻的鼓勵相伴，我的人生感到非常的圓滿」！

翁立友婚紗照曝光。（圖／豪記唱片提供）

提到愛妻Emily，翁立友表示因為她的善良吸引著我，讓我有攜手共創人生的動力。圈外人的她始終默默的支持著我，我們都喜歡低調過生活，在相處的過程中，很開心的找到彼此的默契，因而決定一起共築新的人生。而一月中即將推出新專輯「刀馬旦」，目前宣傳行程滿檔，翁立友笑說現在不敢喊累，要為家庭打拼，只有努力向前衝！

事實上，翁立友首張專輯並沒有大賣，他還為此喪志一度轉行，直到2005年發行專輯《媽媽的背影》裡以《堅持》、《送行》等歌曲爆紅，而他最為人知的經典歌曲非《我問天》莫屬，傳唱度極高，另外，他在2009年以《行棋》獲得第20屆金曲獎最佳台語男歌手獎。