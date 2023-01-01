茂盛醫院婦產科醫師廖敬慈、麻醉科醫師廖信明代表醫院贈防疫帽、金兔給2023第2個元旦寶。（台中茂盛醫院提供／馮惠宜台中傳真）

台中茂盛醫院上午即迎來2名元旦試管寶寶，3700克邱小弟是茂盛醫院2203年第1個元旦寶寶在8點57分出生。（台中茂盛醫院提供／馮惠宜台中傳真）

台中茂盛醫院上午即迎來2名元旦試管寶寶，林小姐在9點54分產下2820公克的女娃，她也是茂盛醫院第2個元旦試管寶。（台中茂盛醫院提供／馮惠宜台中傳真）

2023年第一天，台中茂盛醫院上午即迎來2名元旦試管寶寶，接下來還有2孕婦正在待產中，茂盛醫院院長李茂盛指出，台灣已經連續3年出現新生兒總數低於死亡人數「生不如死」的現象，年年出生率創下新低，期待國健署推行第2年的「試管補助方案」能在新的一年催生出更多的金兔寶寶，以緩解台灣少子化危機。

台中茂盛醫院上午迎來2名試管寶寶，產婦都只有30歲出頭，其中33歲的賴小姐採自然方式產下夫妻倆的第2胎，邱先生說太太今（1日）清晨快4點才進醫院待產，孩子急著在8點57分就出生了，是個3700公克的壯丁，他說很驚喜迎接到全家族的第1個元旦寶寶！接生的婦產科醫師陳彥宇說，因為是第2胎所以產程會比較快，賴小姐開指很快，產程很順利。

第2個元旦寶寶是31歲的產婦林小姐，她結婚6年多來未能懷孕，所以去年1月底來求助李茂盛院長，接受試管療程取出26顆卵子，培育出6顆正常胚胎，經採取 「胚胎影像即時監控系統」、「電腦AI人工智慧系統」選出1顆特優等胚胎在3個月後植入即順利在元旦的早上9點54分產下2820公克的女娃，整個治療到生產只花11個月！

抱到元旦女娃娃的林先生說，辛苦老婆幫他生個這麼漂亮的女兒，全家族喜迎第1個元旦寶寶。接生的婦產科醫師廖敬慈說，因為林小姐有前置胎盤的狀況，萬一子宮收縮恐會出血，所以建議一滿37週就採剖腹方式生產。預計接下來還有2孕婦正在待產中。

茂盛醫院也在元旦當天將嬰兒室應景插上國旗來慶祝，並準備兒童防疫帽、金兔娃娃贈予這批珍貴的元旦寶寶，除避免他們受到covin19肺炎病毒的危害，並將今年的金兔好運帶給他們；另外院方也準備元旦金蛋再轉送來院求孕的夫婦，希望把元旦寶寶的好運帶給他們。